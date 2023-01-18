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В минобороны Австралии сообщили об отправке 70 военнослужащих для обучения бойцов ВСУ

Армия
В минобороны Австралии сообщили об отправке 70 военнослужащих для обучения бойцов ВСУ

Австралия направит в Великобританию 70 военнослужащих для подготовки и обучения бойцов ВСУ. Об этом проинформировали официальные представители австралийского минобороны.

Инструкторы и специалисты ВС Австралии покинут город Дарвин и отбудут в Британию в течение нынешней недели, отметили в военном ведомстве страны. Они присоединятся к другим специалистам стран НАТО, обучающим персонал ВСУ, подчеркивается в опубликованном релизе.

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