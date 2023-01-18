В минобороны Австралии сообщили об отправке 70 военнослужащих для обучения бойцов ВСУ

Инструкторы и специалисты ВС Австралии покинут город Дарвин и отбудут в Британию в течение нынешней недели, отметили в военном ведомстве страны. Они присоединятся к другим специалистам стран НАТО, обучающим персонал ВСУ, подчеркивается в опубликованном релизе.