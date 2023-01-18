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Огонь охватил ночью кафе быстрого питания «Богатырь» в Альметьевске

Происшествия
Огонь охватил ночью кафе быстрого питания «Богатырь» в Альметьевске

В городе Альметьевск ночью произошло возгорание. Сигнал поступил с улицы Тукая. По приезде спасатели увидели, что воспламенилась крыша одноэтажного здания кафе быстрого питания «Богатырь». Пламя также было заметно в помещении.

Кафе было закрыто, персонала рядом не было. Сотрудники МЧС тушили огонь из трех стволов. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Никто из граждан не пострадал.

В Москве ранее зарегистрировано возгорание на улице Добролюбова. Огонь охватил склад. Площадь пожара достигла 2 тысяч кв. м, сообщил канал «Царьград».
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