Огонь охватил ночью кафе быстрого питания «Богатырь» в Альметьевске

В городе Альметьевск ночью произошло возгорание. Сигнал поступил с улицы Тукая. По приезде спасатели увидели, что воспламенилась крыша одноэтажного здания кафе быстрого питания «Богатырь». Пламя также было заметно в помещении.
Кафе было закрыто, персонала рядом не было. Сотрудники МЧС тушили огонь из трех стволов. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Никто из граждан не пострадал.
В Москве ранее зарегистрировано возгорание на улице Добролюбова. Огонь охватил склад. Площадь пожара достигла 2 тысяч кв. м, сообщил канал «Царьград».