Anadolu: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для работы газового хаба

Анкара активными темпами ведет подготовку инфраструктуры для запуска полноценного функционирования в стране международного газового хаба. Об этом говорится в сообщении местного агентства Anadolu.
Уже третья по счету плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции поступила в Средиземное море. Она будет задействована на СПГ-терминале предприятия BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море у европейского побережья Турции, отмечается в публикации.
Ширина этой ПРГУ равняется 48 метрам, длина — 294 метрам, а высота — 63 метрам.
Между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на этой неделе состоялся телефонный разговор. Они обсудили сотрудничество двух стран, строительство хаба и поставки российского газа, передает «ФедералПресс».