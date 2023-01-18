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Anadolu: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для работы газового хаба

Экономика
Anadolu: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для работы газового хаба

Анкара активными темпами ведет подготовку инфраструктуры для запуска полноценного функционирования в стране международного газового хаба. Об этом говорится в сообщении местного агентства Anadolu.

Уже третья по счету плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции поступила в Средиземное море. Она будет задействована на СПГ-терминале предприятия BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море у европейского побережья Турции, отмечается в публикации.

Ширина этой ПРГУ равняется 48 метрам, длина — 294 метрам, а высота — 63 метрам.

Между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на этой неделе состоялся телефонный разговор. Они обсудили сотрудничество двух стран, строительство хаба и поставки российского газа, передает «ФедералПресс».
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