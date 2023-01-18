Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC. Неизвестный открыл огонь по прохожим.
Жертвой трагедии стала сидевшая в ресторане женщина, в которую случайно попала пуля.
В ходе инцидента раненый в плечо 15-летний подросток открыл ответный огонь из пистолета. Юноша будет привлечен к ответственности за ношение оружия без лицензии. Еще один пострадавший получил ранение в ногу.
Правоохранители устанавливают личность стрелявшего и ведут его поиски. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.