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Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC. Неизвестный открыл огонь по прохожим.

Жертвой трагедии стала сидевшая в ресторане женщина, в которую случайно попала пуля.

В ходе инцидента раненый в плечо 15-летний подросток открыл ответный огонь из пистолета. Юноша будет привлечен к ответственности за ношение оружия без лицензии. Еще один пострадавший получил ранение в ногу.

Правоохранители устанавливают личность стрелявшего и ведут его поиски. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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