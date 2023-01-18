Компания Mars намерена продать производство соусов в Московской области

Этот производственный комплекс мощностью 20 тысяч тонн соусов в год не смог обеспечить владельцам желаемых объемов продаж и прибыли. Он оценивается примерно в 370 млн рублей. По мнению опрошенных экспертов, интерес к активу во многом будет зависеть от оборудования, которое должно быть совместимо с уже имеющимся у покупателя.