Компания Mars намерена продать производство соусов в Московской области

Американская компания Mars готова продать предприятие по изготовлению соусов, расположенное в подмосковных Луховицах, сообщает «Коммерсантъ».
Этот производственный комплекс мощностью 20 тысяч тонн соусов в год не смог обеспечить владельцам желаемых объемов продаж и прибыли. Он оценивается примерно в 370 млн рублей. По мнению опрошенных экспертов, интерес к активу во многом будет зависеть от оборудования, которое должно быть совместимо с уже имеющимся у покупателя.
Основатель ГК «Дядя Ваня» Тигран Телунц, например, отметил, что завод не представляет интереса для его группы, которая развивает собственные площадки.
Предприятие изначально выпускало супы под брендом «Гурмания», но в 2010 году данный продукт было решено вывести с рынка. Вскоре завод перешел на производство соусов Dolmio и Ben’s Original.
Тем временем магазины немецкого бренда Puma могут вновь открыться в некоторых торговых центрах Москвы, пишет INFOX. По словам источников, представители бренда обсуждают этот вопрос с российскими партнерами.