Как разрыв договоров с Советом Европы деколонизирует Россию, обсудят в «Патриоте»

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Речь идет о следующих соглашениях: Устав Совета Европы; Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, а также пять протоколов к нему; Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также десять протоколов к ней; Европейская конвенция о пресечении терроризма; Европейская хартия местного самоуправления; Европейская социальная хартия. Уточняется, что международные договоры Совета Европы будут считаться прекратившими действие в России с 16 марта 2022 года.
Как разрыв договоров с Советом Европы деколонизируют Россию? Какие методы государственной политики в Европе были направленны на разрушение традиционной семьи? Чем российские законы о семье лучше европейских? Как останавливать домашнее насилие, не уничтожая семью? Почему общество так остро реагирует на обсуждение проблемы абортов? Может ли государство обязать женщин рожать нежеланных детей и будут ли счастливы такие дети? Как государство может реально помогать семьям с детьми? Всегда ли многодетные семьи — это хорошо для детей? Проблемы современной школы — безнаказанные дети, запуганные учителя? Почему консерваторы критикуют ЕГЭ, который стер социальные границы и уничтожил коррупцию на экзаменах в вузы?
На эти и другие вопросы в программе «Семейные ценности» в студии медиацентра «Патриот» ответят:
— Надежда Николаевна Жилина, директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены»;
— Анастасия Лихобабина, учредитель АНО «Мы ЗА перемены» (Воронеж);
— Лия Бабаева, педагог, основатель групп, работающих по методу Монтессори.
Пресс-конференция состоится 18 января, в среду, в 13:00.
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