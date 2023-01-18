Как разрыв договоров с Советом Европы деколонизирует Россию, обсудят в «Патриоте»

Как разрыв договоров с Советом Европы деколонизируют Россию? Какие методы государственной политики в Европе были направленны на разрушение традиционной семьи? Чем российские законы о семье лучше европейских? Как останавливать домашнее насилие, не уничтожая семью? Почему общество так остро реагирует на обсуждение проблемы абортов? Может ли государство обязать женщин рожать нежеланных детей и будут ли счастливы такие дети? Как государство может реально помогать семьям с детьми? Всегда ли многодетные семьи — это хорошо для детей? Проблемы современной школы — безнаказанные дети, запуганные учителя? Почему консерваторы критикуют ЕГЭ, который стер социальные границы и уничтожил коррупцию на экзаменах в вузы?