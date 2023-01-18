Ученые из университета Суррея в Англии выявили причину болезни Паркинсона

Британским ученым удалось выяснить, что недуг тесно связан с микрофлорой кишечника. У пациентов с диагностированной болезнью Паркинсона выявили там на 30% больше бактерий, чем у здоровых людей. Доктор Айзе Демиркан предположил, что именно микроорганизмы влияют на нарушение в работе мозга.