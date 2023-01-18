Ученые из университета Суррея в Англии выявили причину болезни Паркинсона

Невероятных результатов в исследованиях, которые помогли выявить причину развития болезни Паркинсона, смогли добиться ученые из Университета Суррея.
Произошел рост диагностированных случаев расстройства за последние 25 лет. Врачи начали выявлять болезнь Паркинсона в два раза чаще. Недуг является неврологическим расстройством, при котором поражаются клетки головного мозга. На сегодняшний день лечения от него не существует.
Британским ученым удалось выяснить, что недуг тесно связан с микрофлорой кишечника. У пациентов с диагностированной болезнью Паркинсона выявили там на 30% больше бактерий, чем у здоровых людей. Доктор Айзе Демиркан предположил, что именно микроорганизмы влияют на нарушение в работе мозга.
Люди, у которых кружится голова во время подъема на ноги, имеют более высокий риск развития деменции в старости, передает «Ридус». Исследование провела международная группа из Франции и США.