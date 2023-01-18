Руководству новосибирского регоператора грозит колония за мошенничество на 30 млн рублей

В Новосибирске выявлено мошенничество на 30 миллионов рублей. Следователи МВД считают, что аферу с хищением денег совершила компания-региональный оператор по обращению с ТБО.
Полицейские установили, что указанная организация в рамках договора с властями заключила подрядные соглашения с несколькими фирмами. Средства сначала поступали на расчетные счета регоператора, который затем расплачивался с исполнителями. Одна из фирм в 2019 году оказала услуги по транспортировке мусора на 75 миллионов рублей, но получила на 30 миллионов меньше положенной суммы.
В дальнейшем руководство организации-регоператора из-за крупных долгов подрядчикам начало процедуру банкротства.