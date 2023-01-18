Президент Швейцарии напомнил об отказе страны от реэкспорта оружия на Украину

Швейцария по-прежнему не намерена поставлять вооружения на Украину, а также разрешать реэкспорт своего оружия и боевой техники в эту страну. С таким заявлением выступил президент Швейцарии Ален Берсе.
В ходе своего выступления Берсе напомнил, что Швейцария является государством Женевских конвенций и принимает активное участие в процессе мирных переговоров. Именно поэтому экспорт и реэкспорт вооружения в зоны боевых действий строго запрещен, подчеркнул президент Швейцарской конфедерации.
Ранее в минэкономики Швейцарии сообщили об эмбарго на поставки оружия на Украину и в Россию.