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Сбежавшую в лес амурчанку вернули домой

Происшествия
Сбежавшую в лес амурчанку вернули домой

В поисково-спасательном отряде «ГРОМ» рассказали об обнаружении в лесу ушедшей из дома в селе Тамбовка женщине.

Имеющая отклонения в психике амурчанка ушла из дома еще седьмого января. И только сейчас ее удалось найти и вернуть обратно. Выяснилось, что сначала она на попутке добралась до поселка Талакан. Там ее приютили на ферме. Когда беглянка узнала, что ее ищут, она сразу скрылась в лесу около реки Бурея, сообщает AmurInfo.

Все это время спасатели вели ее поиски. Они увенчались успехом только сейчас, когда замерзшую и оголодавшую женщину обнаружили в заброшенной постройке на кромке леса.
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