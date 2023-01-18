Сбежавшую в лес амурчанку вернули домой

Имеющая отклонения в психике амурчанка ушла из дома еще седьмого января. И только сейчас ее удалось найти и вернуть обратно. Выяснилось, что сначала она на попутке добралась до поселка Талакан. Там ее приютили на ферме. Когда беглянка узнала, что ее ищут, она сразу скрылась в лесу около реки Бурея, сообщает AmurInfo.