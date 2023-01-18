Более 20 грузовых вагонов сошли с рельсов в Амурской области

В Амурской области произошел сход с рельсов 22 вагонов грузового поезда. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел сегодня ночью на перегоне Джиктанда — Талдан. По данным ведомства, ЧП привело к задержке поездов, следующих по маршрутам Нерюнгри — Хабаровск, Владивосток — Москва, Москва — Владивосток и Хабаровск — Нерюнгри.
Также отмечается, что обошлось без погибших и пострадавших. Ущерб экологии нанесен не был. Причины схода вагонов устанавливаются.