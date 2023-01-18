Режиссер Джеймс Кэмерон готов изменить «Аватар-3» после отзывов зрителей на сиквел

Режиссер Джеймс Кэмерон признался, что готов корректировать «Аватар-3» в соответствии с мнением зрителей. Он может внести изменения в третью часть после отзывов публики на сиквел.
По словам кинематографиста, он дождется момента, когда «уляжется пыль» после выхода фильма «Аватар: Путь воды». Режиссер оценит, что больше всего понравилось людям во второй части и на что они отреагировали сильнее всего.
«Я могу вернуться и что-то немного подправить», — поделился Кэмерон в подкасте Soundtracking with Edith Bowman.
Кинематографист добавил, что не будет радикально менять третью часть, но может подкорректировать детали. Благодаря этому получится сделать упор на то, что вызывает реакцию зрителей, пояснил режиссер.
Кэмерон добавил, что, например, Лоʼак — это персонаж, с которым аудитория второй части согласилась. Поэтому в «Аватаре-3» этот герой станет рассказчиком вместо Джейка Салли, сообщил режиссер.