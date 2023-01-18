Индия сместила Китай в рейтинге самых густонаселенных стран мира

При этом пока Индия не опубликовала официальные данные о численности населения, отмечает Bloomberg. В 2021 году в стране планировалась перепись. Однако ее отменили из-за пандемии коронавируса. Исследователи из ООН ожидали, что Индия превзойдет Китай по количеству населения как минимум в 2023 году.