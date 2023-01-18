В Китае сняли неофициальный запрет на показ фильмов Marvel

Уже с 7 февраля жители Китая посмотрят в кинотеатрах сиквел «Черной пантеры», а через десять дней выйдет фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания». В России ленты киностудии также не показывают на больших экранах из-за санкций, сообщает портал «Культуромания».