В Китае сняли неофициальный запрет на показ фильмов Marvel

Китайцы снова смогут смотреть фильмы киностудии Marvel. Первой картиной, которую покажут в стране после снятия неофициального запрета станет «Черная Пантера: Ваканда навсегда».
Последней картиной Marvel, которая вышла в прокат в Китае, стали «Мстители: Финал». Также китайцы могли посмотреть «Человека-паука: Вдали от дома». Затем в силу вступил неофициальный запрет на показ картин студии.
Уже с 7 февраля жители Китая посмотрят в кинотеатрах сиквел «Черной пантеры», а через десять дней выйдет фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания». В России ленты киностудии также не показывают на больших экранах из-за санкций, сообщает портал «Культуромания».