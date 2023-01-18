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Шеф-повар Константин Ивлев назвал три признака плохого ресторана

Шоу-бизнес
Шеф-повар Константин Ивлев назвал три признака плохого ресторана

Одним из критериев плохого ресторана является «страшная и тупая» хостес. Такое заявление сделал шеф-повар Константин Ивлев в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Рэпер Баста в ходе программы поинтересовался у повара, по каким признакам можно отличить хорошее место от плохого. Ивлев ответил в своем резком стиле. Первым показателем является грязь на входе в заведение.

«Второй показатель — если пахнет кухней», – заявил он.

Потом шеф прошелся по персоналу. По его словам, если гостей встречает страшная хостес, то это свидетельствует только об одном – этот ресторан стоит обойти стороной.
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