Актер Батурин: за жизнь Костомарова борются лучшие специалисты

Артист признался, что не знает, в каком именно состоянии сейчас находится его товарищ. Он уверен, что спортсмен сможет выкарабкаться, несмотря на сильные ухудшения в последнее время. Его партнерша по танцам на льду Татьяна Навка точно нашла самых лучших специалистов, сказал актер.