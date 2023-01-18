Актер Батурин: за жизнь Костомарова борются лучшие специалисты

Лечением фигуриста Романа Костомарова, находящемся в тяжелом состоянии из-за прогрессирующей пневмонии, занимаются лучшие врачи. В этом уверен его близкий друг, актер Юрий Батурин.
Артист признался, что не знает, в каком именно состоянии сейчас находится его товарищ. Он уверен, что спортсмен сможет выкарабкаться, несмотря на сильные ухудшения в последнее время. Его партнерша по танцам на льду Татьяна Навка точно нашла самых лучших специалистов, сказал актер.
Костомаров попал в реанимацию 10 января. Помимо пневмонии, медики также диагностировали у фигуриста грипп и сепсис. Все близкие и коллеги сейчас молятся за спортсмена и надеются на настоящее чудо.