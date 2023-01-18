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Украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке

Происшествия
Украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке

Украинские силы в очередной раз обстреляли Горловку, выпустив по ней пять снарядов. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вооруженные силы Украины ударили по Никитовскому району города в шесть утра по московскому времени. Как пишет сайт argumenti.ru, по Горловке выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Такой вид снарядов применяют страны Североатлантического альянса. США поставляют Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, которые используются Киевом для обстрела городов Донбасса.
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