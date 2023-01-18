Володин: признания представителей киевского режима должны стать основой трибунала

Володин отметил, что откровения экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и россиян. Решение о начале проведения спецоперации оказалось единственно правильным, принятым на опережение, подчеркнул спикер ГД.