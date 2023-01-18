Володин: признания представителей киевского режима должны стать основой трибунала

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление представителей Киева и западных стран о том, что Минские соглашения были способом дать время на милитаризацию. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Володин отметил, что откровения экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и россиян. Решение о начале проведения спецоперации оказалось единственно правильным, принятым на опережение, подчеркнул спикер ГД.
Признания должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала, указал Володин. По его словам, эти руководители замышляли начало мировой войны.