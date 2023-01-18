Майа Санду: Молдавия смогла пережить «газовый шантаж»

При этом, политик призналась, что газ в Молдавии подорожал в семь раз, а население страны в своем большинстве живет на небольшие доходы. Однако желание быть частью «свободного мира» и «вера в демократию» помогут Молдавии успешно развиваться в надежных руках Европейского союза, подчеркнула Санду.