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Майа Санду: Молдавия смогла пережить «газовый шантаж»

Политика
Майа Санду: Молдавия смогла пережить «газовый шантаж»

Президент Молдавии Майа Санду заявила, что страна справилась с энергетическим кризисом благодаря поддержке Евросоюза. Об этом пишет «Взгляд».

Молдавия смогла при помощи Европы ответить на российский «газовый шантаж». Хоть это было непросто, совместно они нашли пути решения возникшей проблемы.

При этом, политик призналась, что газ в Молдавии подорожал в семь раз, а население страны в своем большинстве живет на небольшие доходы. Однако желание быть частью «свободного мира» и «вера в демократию» помогут Молдавии успешно развиваться в надежных руках Европейского союза, подчеркнула Санду.
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