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Девочка из Японии зарезала спящую мать из-за смартфона

Происшествия
Девочка из Японии зарезала спящую мать из-за смартфона

Девочка 13 лет лишила мать жизни с помощью холодного оружия из-за мобильного телефона в японской префектуре Сидзуока. Об этом говорится в репортаже местного канала NHK.

Трагедия произошла в ночь с понедельника на вторник. Сотрудники правоохранительных органов, приехавшие на вызов родственников, нашли на втором этаже женщину с обильным кровотечением. Спасти ее не удалось.

По словам очевидцев убийство совершила девочка. Полицейские допросили подростка. Она заявила, что дождалась пока мать уснет, чтобы убить ее и забрать смартфон.
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