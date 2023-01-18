Девочка из Японии зарезала спящую мать из-за смартфона

Девочка 13 лет лишила мать жизни с помощью холодного оружия из-за мобильного телефона в японской префектуре Сидзуока. Об этом говорится в репортаже местного канала NHK.
Трагедия произошла в ночь с понедельника на вторник. Сотрудники правоохранительных органов, приехавшие на вызов родственников, нашли на втором этаже женщину с обильным кровотечением. Спасти ее не удалось.
По словам очевидцев убийство совершила девочка. Полицейские допросили подростка. Она заявила, что дождалась пока мать уснет, чтобы убить ее и забрать смартфон.