Клишас: закон о борьбе с Россией в Африке стал примером неоколониализма США

Клишас отметил, что США решили, что Африка была и есть колония белого человека, являющегося носителем «божественной воли». По его словам, по этой причине Вашингтон считает, что может решать, кому можно работать в Африке и что разрешено африканским странам. Данный закон является ярким примером неоколониализма и неонацизма в политике США, констатировал Клишас.