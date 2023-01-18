Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Юрист Сулим: более 40 пособий проиндексируют на 11,9% с 1 февраля в России

Общество
Юрист Сулим: более 40 пособий проиндексируют на 11,9% с 1 февраля в России

Свыше четырех десятков пособий в России проиндексируют на 11,9% с 1 февраля, в их числе — выплаты ветеранам, инвалидам, беременным женщинам и другие. Об этом сообщила в беседе с «Российской газетой» Ольга Сулим.

Сулим отметила, что минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличат с 7600 до 8500 рублей. Единовременную выплату при рождении ребенка поднимут с 20 400 до 22 900 рублей.

Герои Труда будут получать по 61 500 рублей вместо 55 тысяч рублей. Возрастут выплаты, Героям Советского Союза и РФ, кавалерам трех степеней ордена Славы — с 74 600 до 83 500 рублей.
индексация юрист выплаты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду