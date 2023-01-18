Экономист Колобанов: Запад снизит потолок цен на российскую нефть

Принимающие санкционные решения западные политики не питают иллюзий относительно способности таких мер изменить политику России в отношении Украины. Но они не готовы на снижение давления на РФ. Поэтому мероприятие по пересмотру предельной цены на российскую нефть состоится и станет для Запада «политической декларацией», считает экономист.