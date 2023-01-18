Экономист Колобанов: Запад снизит потолок цен на российскую нефть

Политики на Западе понимают бессмысленность предельной цены на российскую нефть, но обязательно снизят потолок. Таким мнением с РИА Новости поделился замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.
Принимающие санкционные решения западные политики не питают иллюзий относительно способности таких мер изменить политику России в отношении Украины. Но они не готовы на снижение давления на РФ. Поэтому мероприятие по пересмотру предельной цены на российскую нефть состоится и станет для Запада «политической декларацией», считает экономист.
Чтобы пересмотр цен не оказался «откровенной профанацией», западные страны должны показать не ослабевающее давление на Россию. Поэтому им придется снизить потолок цен, объяснил Колобанов.