Поляки обеспокоены тем, что их лидера интересует оружие, которое необходимо постоянно поставлять в другую страну. По их мнению, Моравецкому стоило бы заниматься своими прямыми обязанностями, поскольку в Польше накопилось слишком много проблем, которые ждут решения.