Требование премьера Польши Матеуша Моравецкого поставить Украине танки вызвало бурю общественного негодования. Читатели портала wPolityce посоветовали ему прекратить втягивать страну в «опасную игру».
Поляки обеспокоены тем, что их лидера интересует оружие, которое необходимо постоянно поставлять в другую страну. По их мнению, Моравецкому стоило бы заниматься своими прямыми обязанностями, поскольку в Польше накопилось слишком много проблем, которые ждут решения.
Часто высказывается мнение, что европейским политикам стоит прикладывать усилия для деэскалации конфликта и налаживания диалога между сторонами. Однако вместо этого они цинично накачивают Украину оружием, что лишь усугубляет ситуацию.