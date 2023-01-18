Варшава давит на Берлин, чтобы тот передал Киеву танки Leopard, что выглядит очень комично с учетом реальных отношений между Украиной и Польшей на поле боя. Большинство жертв среди польских наемников получилось из-за действий ВСУ, которые в радиоэфире обсуждали места работы союзников.