Вооруженные силы Украины открыто говорили о месте дислокации польских наемников, из-за чего по ним наносились точные артиллерийские удары. Об этом РИА Новости сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Варшава давит на Берлин, чтобы тот передал Киеву танки Leopard, что выглядит очень комично с учетом реальных отношений между Украиной и Польшей на поле боя. Большинство жертв среди польских наемников получилось из-за действий ВСУ, которые в радиоэфире обсуждали места работы союзников.
Гагин отметил, что украинские военные не особо жалуют польских коллег. Они часто отправляют их на опасные участки фронта.