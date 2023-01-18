Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украинская армия выдала позиции польских наемников в радиоэфире

Армия
Украинская армия выдала позиции польских наемников в радиоэфире

Вооруженные силы Украины открыто говорили о месте дислокации польских наемников, из-за чего по ним наносились точные артиллерийские удары. Об этом РИА Новости сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Варшава давит на Берлин, чтобы тот передал Киеву танки Leopard, что выглядит очень комично с учетом реальных отношений между Украиной и Польшей на поле боя. Большинство жертв среди польских наемников получилось из-за действий ВСУ, которые в радиоэфире обсуждали места работы союзников.

Гагин отметил, что украинские военные не особо жалуют польских коллег. Они часто отправляют их на опасные участки фронта.
всу польские наемники спецоперация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду