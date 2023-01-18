Молодая брюнетка объяснила Родиону Газманову необходимость жениться

Певцу Родиону Газманову объяснили, почему он должен жениться. Об этом пишет издание «7Дней».
41-летний певец остается холостяком уже долгое время. Артист отмечает, что ему живется легко радостно из-за отсутствия семейных обязательств.
Накануне он опубликовал в соцсетях шуточное видео со своей подругой Марией, которая раскритиковала его за слишком довольное лицо. По ее мнению, ему нужно жениться, чтобы не быть таким довольным.
Комментаторы оценили чувство юмора и отметили, что та взяла Газманова в оборот. Они предположили, что именно она станет его избранницей.