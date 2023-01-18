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Молодая брюнетка объяснила Родиону Газманову необходимость жениться

Шоу-бизнес
Молодая брюнетка объяснила Родиону Газманову необходимость жениться

Певцу Родиону Газманову объяснили, почему он должен жениться. Об этом пишет издание «7Дней».

41-летний певец остается холостяком уже долгое время. Артист отмечает, что ему живется легко радостно из-за отсутствия семейных обязательств.

Накануне он опубликовал в соцсетях шуточное видео со своей подругой Марией, которая раскритиковала его за слишком довольное лицо. По ее мнению, ему нужно жениться, чтобы не быть таким довольным.

Комментаторы оценили чувство юмора и отметили, что та взяла Газманова в оборот. Они предположили, что именно она станет его избранницей.
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