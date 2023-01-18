Футболист Мамаев отсудил у своей бывшей жены 3 миллиона рублей

Российский футболист Павел Мамаев развелся с блогершей Аланой больше года назад. Однако судебные тяжбы между ними продолжаются до сих пор, пишет Starhit.
Как рассказала сама Алана, бывший муж хотел отсудить у нее половину квартиры, где она проживает с их совместными детьми, и половину машины. Кроме того, футболист предложил ей разделить даже парковочные места. Помимо движимого и недвижимого имущества, футболист рассчитывал еще на 33 миллиона рублей.
Только вот девушка не захотела делиться с Мамаевым, и по итогам суда он получит лишь 3 миллиона рублей. Но Алана уверена, что бывший благоверный на этом не остановится и продолжит покушаться на ее квартиру.