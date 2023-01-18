Футболист Мамаев отсудил у своей бывшей жены 3 миллиона рублей

Как рассказала сама Алана, бывший муж хотел отсудить у нее половину квартиры, где она проживает с их совместными детьми, и половину машины. Кроме того, футболист предложил ей разделить даже парковочные места. Помимо движимого и недвижимого имущества, футболист рассчитывал еще на 33 миллиона рублей.