Президент «Белых медведей» в годовщину трагедии на реке Оредеж напомнил правила поведения на водоемах зимой

Сегодня прошел ровно год с момента трагедии на реке Оредеж в Ленинградской области. Тогда женщина утонула в самопальной проруби во время крещенских купаний.
Погибшей оказалась 41-летняя Анна Ускова. Здесь у нее остались двое детей и муж. Чтобы не допустить подобных случаев в этом году, местные власти оборудуют специальные места для купаний, где безопасность «моржей» обеспечивают спасатели.
Всем любителям острых ощущений следует проявить бдительность и избегать неподготовленных прорубей. Эксперт по закаливанию Виктор Бикинеев, в свою очередь, дал несколько советов, которые помогут выбраться из экстренной ситуации.
По его словам, если вас затащило под лед, не нужно впадать в панику, так как она только усугубит ситуацию. Следует уцепиться руками за лед и двигаться в сторону проруби.