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Президент «Белых медведей» в годовщину трагедии на реке Оредеж напомнил правила поведения на водоемах зимой

Общество
Президент «Белых медведей» в годовщину трагедии на реке Оредеж напомнил правила поведения на водоемах зимой

Сегодня прошел ровно год с момента трагедии на реке Оредеж в Ленинградской области. Тогда женщина утонула в самопальной проруби во время крещенских купаний.

Погибшей оказалась 41-летняя Анна Ускова. Здесь у нее остались двое детей и муж. Чтобы не допустить подобных случаев в этом году, местные власти оборудуют специальные места для купаний, где безопасность «моржей» обеспечивают спасатели.

Всем любителям острых ощущений следует проявить бдительность и избегать неподготовленных прорубей. Эксперт по закаливанию Виктор Бикинеев, в свою очередь, дал несколько советов, которые помогут выбраться из экстренной ситуации.

По его словам, если вас затащило под лед, не нужно впадать в панику, так как она только усугубит ситуацию. Следует уцепиться руками за лед и двигаться в сторону проруби.
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