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Вахтанг Кикабидзе дал сигнал Нани Брегвадзе перед самой смертью

Шоу-бизнес
Вахтанг Кикабидзе дал сигнал Нани Брегвадзе перед самой смертью

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе незадолго до смерти послал сигнал певице Нани Брегвадзе. Артистка не может прийти в себя после кончины звезды «Мимино».

По ее словам, связь с актером она поддерживала до последних дней его жизни. Кикабидзе за несколько дней до смерти вышел из комы, и все надеялись на лучшее.

По словам певицы, известный грузин не мог говорить, поэтому через дочь передал послание для подруги. Артист хотел увидеть Брегвадзе.

«Я спросила: "Вахтанг, ты хочешь, чтобы я пришла к тебе? Моргни глазами, если хочешь". Он улыбнулся и моргнул. Это был сигнал», — поделилась в разговоре с «Московским комсомольцем» артистка.

Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января. Ему было 84 года.
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