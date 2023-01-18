NYT: Пентагон отправляет Украине боеприпасы со складов в Израиле

Газета выяснила, что США и Израиль еще в прошлом году достигли соглашения о передаче киевскому режиму порядка 300 тыс. 155-миллиметровых снарядов. Около половины из них уже отправлены в Европу. В настоящее время чиновники из США «пытаются собрать достаточно снарядов» для обеспечения Украины в текущем году, говорится в публикации.