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NYT: Пентагон отправляет Украине боеприпасы со складов в Израиле

Политика
NYT: Пентагон отправляет Украине боеприпасы со складов в Израиле

Пентагон поставляет Украине 155-миллиметровые снаряды из обширных запасов своих боеприпасов на израильских складах. Такие данные со ссылкой на чиновников США и Израиля приводит New York Times.

Склады были созданы после арабо-израильского конфликта в 1970-е годы. Тогда США по воздуху перевозили оружие для пополнения запасов армии Израиля. Теперь Пентагон использует эти склады, чтобы «удовлетворить острую потребность Украины» в снарядах для артиллерии.

Газета выяснила, что США и Израиль еще в прошлом году достигли соглашения о передаче киевскому режиму порядка 300 тыс. 155-миллиметровых снарядов. Около половины из них уже отправлены в Европу. В настоящее время чиновники из США «пытаются собрать достаточно снарядов» для обеспечения Украины в текущем году, говорится в публикации.
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