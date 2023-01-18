Минцифры озвучило правила аккредитации на владение информсистемами для биометрии

Для того чтобы владеть информационными системами для биометрии в России нужно будет пройти аккредитацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.
Для получения разрешения на владение системами для биометрии необходимо будет обеспечить безопасность персональных данных, взаимодействие с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации атак на информационные ресурсы РФ. Для обработки персональных данных необходимо ПО, внесенное в российский реестр программ для ЭВМ и баз данных. Государственные органы и Центробанк смогут использовать базы данных, которые находятся только на территории Российской Федерации.
Госорганы или Центробанк смогут привлечь в качестве операторов информсистемами для биометрии только отечественные организации. Они также должны соответствовать всем вышеперечисленным требованиям.
Телеканал RT ранее сообщал, что компании, которые допускают утечку персональных данных россиян будут штрафовать. Президент России владимир Путин поручил рассмотреть этот вопрос правительству.