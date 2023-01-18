Минцифры озвучило правила аккредитации на владение информсистемами для биометрии

Для получения разрешения на владение системами для биометрии необходимо будет обеспечить безопасность персональных данных, взаимодействие с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации атак на информационные ресурсы РФ. Для обработки персональных данных необходимо ПО, внесенное в российский реестр программ для ЭВМ и баз данных. Государственные органы и Центробанк смогут использовать базы данных, которые находятся только на территории Российской Федерации.