Военные аналитики посчитали, сколько НАТО тратит на Украину

Подполковник в запасе Павел Калмыков заявил, что оборонный бюджет России на год составляет 60 млрд долларов, поэтому Россия не может тратить один млрд в день, о чем ранее говорил доктор экономических наук Абел Аганбегян. Однако помощь Запада уже приближается к этой цифре.