Расходы Североатлантического альянса на помощь Украине в специальной военной операции уже превысили размер годового бюджета России. Об этом рассказал участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с URA.RU.
Если западные страны сегодня прекратят поставки вооружения, Украина уже через неделю не сможет обороняться, так как у нее ничего нет. Киев уже не имеет ни экономики, ни финансовых подушек.
Подполковник в запасе Павел Калмыков заявил, что оборонный бюджет России на год составляет 60 млрд долларов, поэтому Россия не может тратить один млрд в день, о чем ранее говорил доктор экономических наук Абел Аганбегян. Однако помощь Запада уже приближается к этой цифре.