Минздрав: около 70% россиян принимают антибиотики без рецепта врача

Более 70% жителей России принимают антибиотики неправильно, либо в качестве самолечения. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование Минздрава.
В ходе эксперимента выяснилось, что россияне при помощи антибиотиков осуществляли лечение боли в горле или принимали их для профилактики болезни. При этом около 65% респондентов покупали препарат без рецепта врача, а подавляющее большинство из них было в курсе, что это запрещено.
Случаи бесконтрольного применения антибиотиков участились во время пандемии коронавируса. В Минздраве предупреждают, что такое самолечение может привести к антибиотикорезистентности, что, в свою очередь, ведет к снижению результативности лекарств.