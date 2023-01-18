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Минздрав: около 70% россиян принимают антибиотики без рецепта врача

Общество
Минздрав: около 70% россиян принимают антибиотики без рецепта врача

Более 70% жителей России принимают антибиотики неправильно, либо в качестве самолечения. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование Минздрава.

В ходе эксперимента выяснилось, что россияне при помощи антибиотиков осуществляли лечение боли в горле или принимали их для профилактики болезни. При этом около 65% респондентов покупали препарат без рецепта врача, а подавляющее большинство из них было в курсе, что это запрещено.

Случаи бесконтрольного применения антибиотиков участились во время пандемии коронавируса. В Минздраве предупреждают, что такое самолечение может привести к антибиотикорезистентности, что, в свою очередь, ведет к снижению результативности лекарств.
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