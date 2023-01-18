Минздрав: около 70% россиян принимают антибиотики без рецепта врача

В ходе эксперимента выяснилось, что россияне при помощи антибиотиков осуществляли лечение боли в горле или принимали их для профилактики болезни. При этом около 65% респондентов покупали препарат без рецепта врача, а подавляющее большинство из них было в курсе, что это запрещено.