Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в Киеве не понимают, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат. Свое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Риттер заявил, что западные страны поддерживают Украину исключительно на словах, не представляя нужных ресурсов. По его словам, причина заключается в том, что Украине по определению не способна одолеть Россию, но Запад все еще морочит голову украинским властям.
Экс-разведчик указал, что страны Запада жертвуют Киевом с целью навредить России. По его словам, положение Украины отчаянное и идет к провалу. Украинцы продолжают умирать в надежде на чудо, подчеркнул Риттер.