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Экс-разведчик Риттер: США глубоко наплевать на народ Украины и ее солдат

Политика
Экс-разведчик Риттер: США глубоко наплевать на народ Украины и ее солдат

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в Киеве не понимают, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат. Свое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Риттер заявил, что западные страны поддерживают Украину исключительно на словах, не представляя нужных ресурсов. По его словам, причина заключается в том, что Украине по определению не способна одолеть Россию, но Запад все еще морочит голову украинским властям.

Экс-разведчик указал, что страны Запада жертвуют Киевом с целью навредить России. По его словам, положение Украины отчаянное и идет к провалу. Украинцы продолжают умирать в надежде на чудо, подчеркнул Риттер.
Украина сша риттер
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