США подталкивают ФРГ к поставкам танков Украине, принуждая ее к «самопожертвованию» в противостоянии с Россией. Об этом в статье для Berliner Zeitung написала депутата бундестага Севим Дагделен.
Общественное давление по вопросу поставки танков Украине нарастает. Но этот шаг окажется «исторической ошибкой», считает депутат от Левой партии.
Давят на ФРГ и союзники по НАТО, требующие разрешения на реэкспорт танков Leopard-2, добавила Дагделен. Парламентарий считает, что Германию «хотят послать в огонь» и окончательно разрушить ее отношения с Россией, втянув страну «в открытую российско-германскую войну».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прячется за США и говорит о готовности действовать только вместе с «трансатлантическим партнером». Но сейчас ничего не указывает на то, что Вашингтон поставит Киеву свои танки M-1 Abrams, считает автор.
Тем не менее, США принуждают союзников к самопожертвованию. В рамках конфронтационной политики в отношении «евразийского блока России и КНР» Японии и Германии отводится роль пушечного мяса. Они должны стать «фронтовыми государствами с ограниченным суверенитетом», заключила Дагделен.