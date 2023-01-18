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CNBC: криптовалютная биржа FTX потеряла 415 млн долларов из-за хакеров

Экономика
CNBC: криптовалютная биржа FTX потеряла 415 млн долларов из-за хакеров

Криптовалютная биржа-банкрот FTX оценила размер возможного возмещения в 5,5 миллиарда долларов и сообщила о похищении 10% от этой суммы хакерами. Об этом информирует CNBC.

FTX рассказала телеканалу, что криптовалюты было похищено на 414 миллионов долларов. Телеканал со ссылкой на пресс-релиз адвокатов и советников криптобиржи передает, что объем ликвидных средств для восстановления составляет около 5,5 миллиарда долларов. Три четверти средств были украдены из международной компании, остальное — из подразделения в США.

Адвокаты заявили, что оценивают активы, которые могут быть возвращены должникам. В том числе речь идет об оценке имущества основателя и бывшего гендиректора Сэма Бэнкмана-Фрида на Багамах.
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