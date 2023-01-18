CNBC: криптовалютная биржа FTX потеряла 415 млн долларов из-за хакеров

FTX рассказала телеканалу, что криптовалюты было похищено на 414 миллионов долларов. Телеканал со ссылкой на пресс-релиз адвокатов и советников криптобиржи передает, что объем ликвидных средств для восстановления составляет около 5,5 миллиарда долларов. Три четверти средств были украдены из международной компании, остальное — из подразделения в США.