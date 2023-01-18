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Десять вагонов сошли с рельсов в Амурской области

Происшествия
Десять вагонов сошли с рельсов в Амурской области

По меньшей мере десять вагонов сошли с рельсов в Амурской области. Об этом сообщили в РЖД.

Инцидент случился на перегоне около станции Талдан. Предварительно, получили повреждения 32 вагона. После уточнения обстоятельств выяснилось, что с рельсов сошли не меньше десять вагонов.

В связи со случившимся ожидаются изменения в расписании железнодорожного транспорта. Пресс-служба ЗабЖД пока воздерживается от комментариев.

Ранее сообщалось, что поезд сбил молодого человека на юге Московской области. Юношу госпитализировали с множественными травмами.
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