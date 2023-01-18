По меньшей мере десять вагонов сошли с рельсов в Амурской области. Об этом сообщили в РЖД.
Инцидент случился на перегоне около станции Талдан. Предварительно, получили повреждения 32 вагона. После уточнения обстоятельств выяснилось, что с рельсов сошли не меньше десять вагонов.
В связи со случившимся ожидаются изменения в расписании железнодорожного транспорта. Пресс-служба ЗабЖД пока воздерживается от комментариев.
Ранее сообщалось, что поезд сбил молодого человека на юге Московской области. Юношу госпитализировали с множественными травмами.