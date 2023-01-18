Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экс-мэр Владивостока Гуменюк получил 16,5 лет тюрьмы

Происшествия
Экс-мэр Владивостока Гуменюк получил 16,5 лет тюрьмы

Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка к 16 годам и 6 месяцам заключения. Он получил взятки на сумму 38 млн рублей.

Государственный обвинитель требовал для бывшего главы города Владивосток 17 лет заключения и штраф в размере 150 млн рублей. На прошлой неделе он выступил с эмоциональной речью в суде.

На протяжении часа Олег Гуменюк говорил о своей невиновности. Текст он подготовил заранее на нескольких тетрадных листах. Он подробно описал те факты, которые якобы указывали на его невиновность.
Гуменюк суд приговор
Военкоры ФАН
Лучшие в аду