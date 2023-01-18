Глава МИД ЮАР Пандор призвала отозвать закон о борьбе с Россией в Африке из Конгресса США

Палата представителей США одобрила законопроект о «злонамеренной деятельности» РФ в Африке еще в апреле прошлого года. Затем инициатива отправилась на рассмотрение сената. Проект закона предусматривает «наказания» за сотрудничество африканских стран с Россией в разных сферах.