Глава МИД ЮАР Пандор призвала отозвать закон о борьбе с Россией в Африке из Конгресса США

Законопроект о борьбе с деятельностью России в Африке должен быть отозван. Инициатива Конгресса США противоречит международному праву, объяснила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
Глава южноафриканского МИД отметила, что законопроект «абсолютно не обоснован» и противоречит международному праву. Такую позицию дипломаты ЮАР донесли до коллег в США, подчеркнула Пандор.
«Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения», – заявила южноафриканский министр.
Законопроект только должен обсуждаться в американском сенате, напомнила Пандор. Она пообещала, что будет выступать против инициативы и впредь.
Палата представителей США одобрила законопроект о «злонамеренной деятельности» РФ в Африке еще в апреле прошлого года. Затем инициатива отправилась на рассмотрение сената. Проект закона предусматривает «наказания» за сотрудничество африканских стран с Россией в разных сферах.