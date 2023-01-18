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Глава МИД ЮАР Пандор призвала отозвать закон о борьбе с Россией в Африке из Конгресса США

Политика
Глава МИД ЮАР Пандор призвала отозвать закон о борьбе с Россией в Африке из Конгресса США

Законопроект о борьбе с деятельностью России в Африке должен быть отозван. Инициатива Конгресса США противоречит международному праву, объяснила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Глава южноафриканского МИД отметила, что законопроект «абсолютно не обоснован» и противоречит международному праву. Такую позицию дипломаты ЮАР донесли до коллег в США, подчеркнула Пандор.

«Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения», – заявила южноафриканский министр.

Законопроект только должен обсуждаться в американском сенате, напомнила Пандор. Она пообещала, что будет выступать против инициативы и впредь.

Палата представителей США одобрила законопроект о «злонамеренной деятельности» РФ в Африке еще в апреле прошлого года. Затем инициатива отправилась на рассмотрение сената. Проект закона предусматривает «наказания» за сотрудничество африканских стран с Россией в разных сферах.
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