Трамп начнет президентскую кампанию с выступления в Южной Каролине

Экс-президент США Дональд Трамп выступит 28 января в столице штата Южная Каролина. Это будет его первое публичное выступление после объявления о намерении принять участие в президентской гонке 2024 года.
Трамп выступит в здании Законодательного собрания. Послушать речь политика соберется около пятисот человек. Известно, что его самые преданные поклонники могут поучаствовать в розыгрыше VIP-билетов за скромное вознаграждение.
Многие американские политологи считают, что в 2024 году хорошо выступит также губернатор Флориды Рон Десантис. В его поддержку высказывался американских бизнесмен Илон Маск.