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Трамп начнет президентскую кампанию с выступления в Южной Каролине

Политика
Трамп начнет президентскую кампанию с выступления в Южной Каролине

Экс-президент США Дональд Трамп выступит 28 января в столице штата Южная Каролина. Это будет его первое публичное выступление после объявления о намерении принять участие в президентской гонке 2024 года.

Трамп выступит в здании Законодательного собрания. Послушать речь политика соберется около пятисот человек. Известно, что его самые преданные поклонники могут поучаствовать в розыгрыше VIP-билетов за скромное вознаграждение.

Многие американские политологи считают, что в 2024 году хорошо выступит также губернатор Флориды Рон Десантис. В его поддержку высказывался американских бизнесмен Илон Маск.
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