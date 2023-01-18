Политический обозреватель Хортон озвучил тайный план США в борьбе с Россией

Вашингтон вынашивает тайный план в отношении России. Так считает политический обозреватель Скотт Хортон.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom журналист рассказал, что США поддерживают «повстанческие движения» в западной части Украины, которые должны противостоять российским силам на востоке. Подобная практика применяется американскими политикам не впервые.
В качестве примера Хортон вспомнил конфликт в Афганистане, где Соединенные Штаты Америки «поддерживали моджахедов во главе с Усамой бен Ладеном». Тогда официальному Вашингтону удалось «обанкротить СССР». Поэтому становится очевидно, что Запад не стремится к завершению конфликта, ему лишь нужно в очередной раз ослабить Россию, резюмировал он.