«CT news» рассказал о пути Назарова к кинокарьере

Дмитрий Назаров последние годы достиг определенных высот в киноиндустрии. Однако мало кто знает, что его путь к вершинам был сложным и долгим.
Многие годы Назаров блистал только на сценах театра. В 1980 году, еще когда он был студентом Щепкинского училища, артиста зачислили в состав группы Малого театра, где проработал 15 лет, передает «СТ news».
Первые шаги в мире кино он предпринимал в 80-х, однако попадал лишь в массовку и эпизодические роли. При этом его имя иногда даже не мелькало в титрах. Первая значимая роль у Назарова была в 2001 году. Он снялся в сериале «Гражданин начальник».
Еще через год он сыграл главного героя в фильме «Закон». В 2006 году он снялся в сериале «Вызов», после чего его стали узнавать. Настоящую популярность ему принес сериал «Кухня» в 2012 году.