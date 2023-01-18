«CT news» рассказал о пути Назарова к кинокарьере

Первые шаги в мире кино он предпринимал в 80-х, однако попадал лишь в массовку и эпизодические роли. При этом его имя иногда даже не мелькало в титрах. Первая значимая роль у Назарова была в 2001 году. Он снялся в сериале «Гражданин начальник».