Монеточка скандировала антироссийские лозунги во время концерта в Литве

Автор песни «гори, гори, гори» Монеточка, настоящее имя которой Елизавета Гырдымова, во время выступления в Литве призвала фанатов скандировать антироссийские лозунги. Это следует из видео, опубликованного зрителями в соцсетях.
Камера запечатлела момент, когда певица предложила поклонникам прокричать фразы «Слава Украине» и «Россия будет свободной». Часть фанатов позитивно восприняла идею артистки и поддержала ее аплодисментами.
Исполнительница покинула Россию в мае прошлого года. Это решение она объяснила несогласием с действиями Москвы на территории Украины. Недавно выяснилось, что Гырдымова выложила на продажу свою квартиру в столице.