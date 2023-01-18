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Монеточка скандировала антироссийские лозунги во время концерта в Литве

Общество
Монеточка скандировала антироссийские лозунги во время концерта в Литве

Автор песни «гори, гори, гори» Монеточка, настоящее имя которой Елизавета Гырдымова, во время выступления в Литве призвала фанатов скандировать антироссийские лозунги. Это следует из видео, опубликованного зрителями в соцсетях.

Камера запечатлела момент, когда певица предложила поклонникам прокричать фразы «Слава Украине» и «Россия будет свободной». Часть фанатов позитивно восприняла идею артистки и поддержала ее аплодисментами.

Исполнительница покинула Россию в мае прошлого года. Это решение она объяснила несогласием с действиями Москвы на территории Украины. Недавно выяснилось, что Гырдымова выложила на продажу свою квартиру в столице.
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