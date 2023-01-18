Мужчина снимал обнаженную жену с помощью камер наблюдения в Дубае

Позже его супруга обнаружила в телефоне возлюбленного свои фото и видео, на которых она запечатлена с помощью этих камер в обнаженном виде. Несмотря на уговоры, мужчина не перестал снимать тайно женщину, и тогда она обратилась в полицию. Суд оштрафовал его на 5 тысяч дирхамов или 94,4 тысячи рублей.