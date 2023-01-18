Мужчина снимал обнаженную жену с помощью камер наблюдения в Дубае

Житель Объединенных Арабских Эмиратов тайно снимал свою супругу на фото и видео с помощью камер видеонаблюдения в доме. Позже мужчину за это судили, пишет The National News.
Гражданин Великобритании вместе со своей женой жил на вилле в Дубае. Он установил камеры видеонаблюдения в доме. Своей супруге он объяснил необходимость тем, что нужно следить за помощницей по дому.
Камеры отказались отключены, а женщина сказала, что сама может следить за помощницей, так как все время находится дома. Мужчина все же настоял на их включении.
Позже его супруга обнаружила в телефоне возлюбленного свои фото и видео, на которых она запечатлена с помощью этих камер в обнаженном виде. Несмотря на уговоры, мужчина не перестал снимать тайно женщину, и тогда она обратилась в полицию. Суд оштрафовал его на 5 тысяч дирхамов или 94,4 тысячи рублей.