Премьер-министр Испании Санчес: у Путина есть большое число скрытых союзников в Европе

Президент России Владимир Путин обладает большим числом скрытых союзников в Европе. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Политик указал, что Путин не одинок «в своем реакционном стремлении расколоть мир». По мнению Санчеса, у российского лидера много европейских союзников, которые скрывают симпатии к нему. При этом ранее они приезжали к Путину и хвалили его методы.
Испанский премьер заявил, что мировому сообществу нужно «бороться с гнилыми семенами, которые Путин посеял». Санчес подчеркнул, что оружием против этого якобы станут «эффективная политика, демократия и прозрачность».