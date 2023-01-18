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Премьер-министр Испании Санчес: у Путина есть большое число скрытых союзников в Европе

Политика
Премьер-министр Испании Санчес: у Путина есть большое число скрытых союзников в Европе

Президент России Владимир Путин обладает большим числом скрытых союзников в Европе. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Политик указал, что Путин не одинок «в своем реакционном стремлении расколоть мир». По мнению Санчеса, у российского лидера много европейских союзников, которые скрывают симпатии к нему. При этом ранее они приезжали к Путину и хвалили его методы.

Испанский премьер заявил, что мировому сообществу нужно «бороться с гнилыми семенами, которые Путин посеял». Санчес подчеркнул, что оружием против этого якобы станут «эффективная политика, демократия и прозрачность».
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