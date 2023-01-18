Постпред России при ООН Небензя сделал ряд заявлений по Украине

Россия призывает ООН активно принимать участие в освобождении правозащитницы Елены Бережной, которая удерживается Киевом. Об этом заявил российский постпред при организации Василий Небензя.
Он отметил неэффективность принятых Украиной мер по защите нацменьшинств. Кроме того, они не соответствуют международным документам.
Небензя подчеркнул, что Москва не намерена мириться с тем, что на Украине формируется антихристианская диктатура. Несмотря на заявления Киева, Украинская православная церковь не подчиняется России.
При этом Украина находится на грани братоубийственной религиозной катастрофы. Согласно некоторым документам, в ближайшем будущем может оказываться еще больше давления на УПЦ, вплоть до ее уничтожения.