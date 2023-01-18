Постпред Украины Кислица грубо высказался о грядущей встрече Совбеза ООН

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица в грубой форме отозвался о предстоящей встрече Совбеза ООН, созываемой по инициативе России. Об этом сообщает РИА Новости.
Россия проведет неформальную встречу СБ ООН 20 января. Постпредство РФ на ней планирует показать, как мирное население Донбасса выживало под обстрелами с 2014 года.
Журналисты попросили Кислицу прокомментировать грядущее мероприятия. По его словам, от встречи он не ожидает. Украинский дипломат заявил, что Россия намерена «заспамить» Совбез с целью сделать так, чтобы странам надоело обсуждать в СБ Украину.
Кислица, комментируя встречу, заявил, что «даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение». При этом он указал, что заявление «не очень вежливо».