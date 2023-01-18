Постпред Украины Кислица грубо высказался о грядущей встрече Совбеза ООН

Журналисты попросили Кислицу прокомментировать грядущее мероприятия. По его словам, от встречи он не ожидает. Украинский дипломат заявил, что Россия намерена «заспамить» Совбез с целью сделать так, чтобы странам надоело обсуждать в СБ Украину.