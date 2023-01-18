Блинкен: США признают суверенное право стран на решения о передаче танков Украине

Глава Госдепартамента США назвал решение о поставках конкретных типов вооружений Киеву «суверенным решением» каждой страны. Блинкен добавил, что в Германии в ближайшие дни пройдет заседание представителей стран НАТО по вопросу помощи Украине. Он ожидает, что по итогам встречи будут сделаны новые объявления о поставках оружия Киеву.