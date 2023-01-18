Блинкен: США признают суверенное право стран на решения о передаче танков Украине

США признают право других стран на решение о поставках танков для Украины. С таким заявлением на пресс-конференции после переговоров с британским коллегой Джеймсом Клеверли выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«Эти фундаментальные решения принимает каждая страна, и мы уважаем это», – заявил Блинкен, комментируя возможные поставки немецких танков Украине.
Глава Госдепартамента США назвал решение о поставках конкретных типов вооружений Киеву «суверенным решением» каждой страны. Блинкен добавил, что в Германии в ближайшие дни пройдет заседание представителей стран НАТО по вопросу помощи Украине. Он ожидает, что по итогам встречи будут сделаны новые объявления о поставках оружия Киеву.
Ранее Клеверли заявил, что Германия думает над увеличением объема военной помощи Украине, сообщает RT. Министр уточнил, что речь, в том числе, идет о «штурмовых транспортных средствах».