Японский журналист Накамура назвал причину устойчивости России перед санкциями

Из-за весенних репортажей 2022 года многие могли подумать, что экономика России потерпит крах из-за ограничений. Однако она держится довольно стойко. В стране теперь есть параллельный импорт, который смягчает удар от ухода брендов, экономический рост повышается, а также государство продолжает торговлю с Китаем и Индией.