Японский журналист Накамура назвал причину устойчивости России перед санкциями

Российская экономика смогла выстоять перед санкциями Запада, чему поспособствовал менталитет граждан страны. Об этом говорится в статье японского журналиста Ватару Накамура, передает Yahoo News Japan.
Россия не испытала серьезных трудностей из-за западных ограничений. Телевидение не совсем удачно показывает то, когда ничего не происходит, но очень хорошо демонстрирует, когда что-то происходит, написал журналист.
Из-за весенних репортажей 2022 года многие могли подумать, что экономика России потерпит крах из-за ограничений. Однако она держится довольно стойко. В стране теперь есть параллельный импорт, который смягчает удар от ухода брендов, экономический рост повышается, а также государство продолжает торговлю с Китаем и Индией.