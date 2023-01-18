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Японский журналист Накамура назвал причину устойчивости России перед санкциями

Экономика
Японский журналист Накамура назвал причину устойчивости России перед санкциями

Российская экономика смогла выстоять перед санкциями Запада, чему поспособствовал менталитет граждан страны. Об этом говорится в статье японского журналиста Ватару Накамура, передает Yahoo News Japan.

Россия не испытала серьезных трудностей из-за западных ограничений. Телевидение не совсем удачно показывает то, когда ничего не происходит, но очень хорошо демонстрирует, когда что-то происходит, написал журналист.

Из-за весенних репортажей 2022 года многие могли подумать, что экономика России потерпит крах из-за ограничений. Однако она держится довольно стойко. В стране теперь есть параллельный импорт, который смягчает удар от ухода брендов, экономический рост повышается, а также государство продолжает торговлю с Китаем и Индией.
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