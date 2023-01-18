Митрополит РПЦ впервые выступил в Совбезе ООН

Митрополит Русской православной церкви впервые в истории выступил на заседании Совбеза ООН. Об этом информирует РИА Новости.
Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ МП митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявил, что только в 2022 году было захвачено 129 храмов Украинской православной церкви (Московского патриархата). При этом юридическая регистрация ее новых общин блокируется.
Лишение гражданства епископов УПЦ является формой массовых политических репрессий. По его словам, основа мирного диалога на Украине попытками уничтожить каноническую УПЦ.
Глава ОВЦС указал, что на Украине ведется клеветническая кампания против канонической УПЦ. Речь идет об использовании призывов к насилию и языка вражды.