Митрополит РПЦ впервые выступил в Совбезе ООН

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ МП митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявил, что только в 2022 году было захвачено 129 храмов Украинской православной церкви (Московского патриархата). При этом юридическая регистрация ее новых общин блокируется.